فيديو.. حفر وتشققات تتربص بسالكي طريق الصمان بـ حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

يشكو قائدو المركبات على طريق الصمّان بمحافظة حفر الباطن من انتشار الحفر والتشققات والهبوط في الطبقة الأسفلتية؛ الأمر الذي تسبب في حدوث تلفيات في مركباتهم.

ويعتبر شارع الصمّان من الشوارع الحيوية في المحافظة نظرًا لكونه الطريق المؤدي إلى أكبر سوق للأغنام في الشرق الأوسط وكذلك للمدينة الصناعية وسوق الإبل والأعلاف والمصانع المختلفة، إلا أن الطريق يعاني من التشققات التي باتت تتربص بالمارة دون أي تحرك من الجهة المسؤولة.

وقال عادل العجل لـ “المواطن” إنه بالنسبة لحال طريق الصمّان فهو سيئ وضيق وكانت هناك مطبات وتمت إزالتها بالإضافة إلى كثرة الحفر والتشققات التي تهدد سلامة المواطنين فنتمنى من أمانة حفر الباطن النظر لهذا الموضوع.

وأضاف فراج الحربي: يعتبر طريق الصمّان من الطرق المأهولة ويرتاده المسافرون من دولة الكويت القاصدين مدينة القيصومة حيث إن الطريق لا يعطي انطباع جيد لزوار المحافظة لما فيه من تلوث بصري.

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