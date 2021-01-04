فيديو.. حكم صرف الزكاة لمن يريد الزواج ولا يملك المال

المواطن - الرياض

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم صرف الزكاة لمن يريد الزواج ولا يملك المال.

#برنامج_فتاوى | هل تصرف الزكاة لإنسان يريد الزواج، ولا يملك ما يتزوج به من مال؟ معالي الشيخ عبدالله المنيع – عضو #هيئة_كبار_العلماء يجيب.#قناة_السعودية pic.twitter.com/mq1aiyG3VM — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) January 4, 2021

وأضاف المنيع في حواره إلى برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية أنه إذا أعطى المسكين من الزكاة ما يساعده على الزواج فلا مانع في ذلك، بل هو مصرف من مصارفه؛ لأنه فقير محتاج، وإعفاف نفسه عن الفواحش يعتبر من الأمور التي تقتضيها الحال.

وتابع أن صرف الزكاة للفقير سواء لأكله أو شربه أو ملبسه أو مسكنه أو تعليمه أو علاجه أو ما يحفظ له كرامته وشرفه وبعده عن الفاحشة؛ يعد من المقتضيات التي يحبذ إعطاء المسكين الزكاة من أجلها.

شارك الخبر