فيديو.. خالد السليمان يقدم برنامج في العلن على قناة السعودية

المواطن - الرياض

أعلن الكاتب خالد السليمان عن تقديم برنامج “في العلن” على قناة السعودية، حيث من المقرر عرضه قريبًا على الشاشة.

وقال السليمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء أمس الأحد: إن برنامج “في العلن” يحاور فيه المسؤولين ويتناول أبرز موضوعات الشأن المحلي واهتمامات المواطن.

وأضاف: كرسي المحاور، تجربة جديدة.. دعواتكم.

كما نشرت قناة السعودية برومو البرنامج، ويمكن مشاهدته من هنا موضحةً أنه سيشهد لقاءات مع مسؤولي المناصب القيادية في الدولة، للحديث عن أهم وأبرز الموضوعات ذات الشأن المحلي والأكثر أهمية في الرأي العام.

شارك الخبر