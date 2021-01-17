فيديو.. سعود الصرامي لـ الحكام المحليين بعد بيان الهلال: لا تستسلموا

المواطن - محمد سمعه

انتقد سعود الصرامي المتحدث السابق لنادي النصر، بيان نادي الهلال، مطالبًا بتعيين حكم أجنبي للقاء الزعيم والتعاون الذي يُقام بالجولة الرابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الصرامي يطالب الحكام المحليين بعدم الاستسلام

وقال الصرامي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر” : “سامح الله من كتب البيان الأخير لأزرق العاصمة، وأقول للحكام المحليين لا تستسلموا للهجمات الموجودة ضدكم حاليًا، وأطلب من لجنة الحكام تعيين حكم أجنبي للقاء التعاون والأزرق، بعدما أكدت تغريدة رئيس لجنة الحكام أنه لا يُوجد ركلة جزاء للأزرق ضد الأهلي”.

وأضاف الصرامي: “أتمنى التوفيق للتحكيم فيما هو قادم وأن يكون في أفضل حالاته”.

سبب إصدار بيان الهلال

يذكر أن إدارة الأزرق كانت أصدرت بيانًا في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، أكدت فيه على امتعاضها من الأخطاء التحكيمية التي أثرت على الفريق في آخر 4 مباريات مندهشة من أن الفريق قد يحصل على الإنصاف في حال أصدر بيان أسوة بالأندية، حيث تسببت هذه الجزئية في بيان الزعيم في إثارة الجدل عبر موقع “تويتر” ولدى العديد من النقاد الرياضيين.

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