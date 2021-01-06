فيديو صادم.. صبي يفقد يديه بسبب الألعاب النارية

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تسببت الألعاب النارية في تفجير يدي صبي يبلغ 18 عامًا حيث كان يطلقها في خضم سباق ضخم في الشارع، حسب سلطات تكساس.

واستجابت شرطة سان أنطونيو لبلاغ من سوق أيزنهاور للسلع الرخيصة والمستعملة، حيث كان يُقام هناك سباق جمع بين 200 متسابق سيارات وقد تحول إلى كارثة بعد إصابة شخصين.

وكان الشاب البالغ 18 عامًا في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة، وورد أن يديه تفجرتا أثناء محاولته إلقاء الألعاب النارية، أما الضحية الثانية فقد أُصيب في وجهه، كما انفجرت ثلاثة أصابع من إحدى يديه وأصيبت الأخرى إصابة بالغة، كما ذكر تقرير للشرطة أن تلك الضحية أصيبت بجروح في كلتا العينين، وقد يعاني من فقدان البصر.

ويُظهر الفيديو اللحظة التي انفجرت فيها يدا أحد المراهقين بسبب الألعاب النارية، ورؤية الدم في كل مكان بينما صُدم الناس من المشهد، وأثناء ذلك حاول آخرون مساعدته ونقله إلى المستشفى.

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