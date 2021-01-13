فيديو.. ضبط معمل لإنتاج مياه زمزم مغشوشة في الرياض

المواطن - الرياض

ضبطت فرق الرقابة والتفتيش التابعة لأمانة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية عمالة وافدة حولوا وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات “زمزم” لبيعها على المستهلكين في الأسواق.

وافدون يحولون وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، يضبطون المخالفين ويصادرون العبوات قبل تداولها في الأسواق ويغلقون الموقع.. pic.twitter.com/Wix0jojpQw — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 12, 2021

مصادرة وإغلاق الموقع:

ونشرت أمانة الرياض مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، يبين لحظة ضبط مراقبي الأمانة للمخالفين والمعمل ومصادرة جميع العبوات وإغلاق الموقع المخالف.

وكانت أمانة الرياض في وقت سابق قد ضبطت وافدين حولوا منازل شعبية مهجورة إلى مخازن لإعادة تصنيع الأثاث المنزلي المستعمل والملابس المستخدمة، حيث صادر مراقبو الأمانة البضائع وأغلقوا المواقع.

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