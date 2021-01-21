فيديو.. ضبط 2.3 طن من الحطب المحلي بحوزة 41 مخالفًا

المواطن - الرياض

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق جانبًا من جهود القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط 2.3 طن من الحطب المحلي، بحوزة 41 مخالفًا لنظام المراعي والغابات، في مناطق المملكة.

حماية الحطب المحلي والغطاء البيئي

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 2.3 طن من الحطب المعد للبيع في مدينة الرياض، بحوزة 13 مواطناً، ومقيمين من الجنسية السودانية، في مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

مكافحة الاحتطاب الجائر

كما ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في كل من مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والمدينة المنورة)، خلال الأسبوع الماضي (26) شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم (17) مواطناً و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(5) آخرين من الجنسيات (المصرية، والسودانية، والهندية، والبنجلادشية، والباكستانية)، بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المعد للبيع، تم تحميلها على (26) مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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