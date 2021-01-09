فيديو.. عصابات سرقة المركبات والنشل في قبضة الأمن

المواطن - الرياض

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من مرتكبي الجرائم والحوادث خلال الفترة الماضية في عدد من مناطق المملكة.

ففي محافظة تربة تم القبض على مواطن قام بنشل امرأة أثناء حضور فعاليات رالي دكار كما تم القبض على مواطنين قاما بإطلاق أعيرة نارية في الهواء أثناء قيادتهما لمركبتين في أحد الطرق العامة.

كما تم القبض على مواطنين قاما بسرقة مركبتين وقيادتهما إلى خارج مدينة حائل وإشعال النيران فيهما لإخفاء معالمهما وعدم التعرف على من قام بسرقتهما.

كما تم القبض على تشكيل عصابي في الرياض مكون من 5 مواطنين امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها وبيعها وسرقة اللوحات واستخدامها في جرائمهم.

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