فيديو.. فأر يفاجئ سيدة أثناء قيادتها بسرعة 90 كم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن لحظة مذهلة قفز فيها فأر من تحت غطاء محرك السيارة على الطريق السريع، وبدأ في الركض صعودًا وهبوطًا على ماسحات الزجاج الأمامي.

وكانت سالي هول، البالغة من العمر 55 عامًا، وزوجها كولين يقودان شاحنة على الطريق السريع عندما وقع هذا الحادث الطريف.

إنقاذ الفأر وإطلاق سراحه

وأصاب الفأر سالي بالصدمة عندما ظهر وركض لأعلى ولأسفل على شفرة الماسحة أثناء قيادتهما على طول الطريق السريع بسرعة 55 ميلًا في الساعة، ولقد اختفى مرة أخرى في حجرة المحرك قبل أن تتمكن سالي من إنقاذه وإطلاق سراحه.

وقالت سالي: “لقد تفاجأت به أصابنا بالرعب، كنت قلقة للغاية من أنه سيقفز، لكوني من محبي الحيوانات، لم أستطع تحمل ذلك إذا شاهدته يؤذي نفسه”.

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