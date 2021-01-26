فيديو .. فوضى وتظاهرات عارمة في الهند ضد الحكومة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اخترق مزارعون يحتجون على قوانين الزراعة الجديدة في الهند حواجز الشرطة حول العاصمة ودخلوا أراضي القلعة الحمراء التاريخية في دلهي اليوم الثلاثاء، في مشاهد فوضوية وعنيفة ألقت بظلالها على احتفالات يوم الجمهورية في البلاد.

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، ضربت الشرطة المتظاهرين بالهراوات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود بعد أن سار مئات الآلاف من المزارعين، وكثير منهم على جرارات أو خيول، إلى العاصمة.

فوضى في الهند

وتأكد مقتل أحد المتظاهرين في الاشتباكات وإصابة العشرات من أفراد الشرطة والمتظاهرين. تم تعليق خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أجزاء من دلهي وأغلقت بعض محطات المترو.

यह कोई पहली बार नहीं है। जिनकी मेमोरी ख़राब नहीं है उन्हें याद होगा कि राष्ट्रपति भवन पर निर्भया मामले के बाद यह आंदोलन हुआ था। इससे लोकतंत्र ख़त्म नहीं हो गया। भारतीय लोकतंत्र के दीमक सत्ता के बाहर नहीं, अंदर हैं। जनता से जनतंत्र को कभी ख़तरा नहीं होता। वे तो लौट जाएँगे। pic.twitter.com/Ki5UMsQQNW — Dilip Mandal (@Profdilipmandal) January 26, 2021

مع استمرار الاشتباكات حتى بعد الظهر، التقى وزير الداخلية أميت شاه بشرطة دلهي لمناقشة كيفية السيطرة على الاحتجاجات.

وخيم عشرات الآلاف من المزارعين في ضواحي العاصمة منذ نوفمبر احتجاجًا على القوانين الجديدة التي ترفع القيود عن أسواق المنتجات.

ووصل بعض المتظاهرين إلى تقاطع طرق يبعد حوالي ميلين من حيث شاهد رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، وقادة حكوميون آخرون الدبابات والقوات في طريقها وطائرات مقاتلة تحلق في سماء المنطقة.

ولوح مودي للجماهير وعاد إلى مقر إقامته قبل أي مواجهة شخصية مع المزارعين، وهو أكبر تحدٍ واجهته حكومته القومية الهندوسية خلال سنواتها الست في السلطة.

اعتراضات المزارعين

لأكثر من شهرين، تمركز عشرات الآلاف من المزارعين في معسكر احتجاج ضخم حول أطراف دلهي لإظهار معارضتهم الشرسة لسلسلة من قوانين الزراعة الجديدة، التي يقولون إنها ستدمر سبل عيشهم، ولا توفر أي حماية للمحاصيل الأسعار وتتركهم في خطر أكبر بفقدان أراضيهم.

في الأسبوع الماضي، رفض المزارعون عرضًا من الحكومة بتعليق القوانين لمدة 18 شهرًا، قائلين إنهم لن يقبلوا بأي شيء سوى الإلغاء الكامل للقوانين.

وأثار اقتحام القلعة الحمراء غضب السياسيين الذين كانوا داعمين لقضية المزارعين.

وأدان ساميوكتا كيسان مورتشا، الذي يمثل أكثر من 40 نقابة للمزارعين، أولئك الذين شاركوا في الاشتباكات وقال إن العناصر المعادية للمجتمع قد اخترقت الحركة السلمية.

وقالت المجموعة في بيان “ندين ونأسف للأحداث غير المرغوب فيها وغير المقبولة التي وقعت اليوم وننأى بأنفسنا عن أولئك الذين ينغمسون في مثل هذه الأعمال.”

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