فيديو.. قادة مجلس التعاون الخليجي يوقعون بيان العلا

المواطن - الرياض
وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية الـ41 في العلا التي عقدت اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على اتفاق العلا.
فيديو | قادة دول مجلس التعاون يوقعون مراسم اتفاق #بيان_العلا #القمة_الخليجية_في_العلا#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 5, 2021
وكان ولي العهد افتتح القمة بكلمة أكد فيها دول المجلس أحوج ما يكون الآن إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات في المملكة مشيرًا إلى أن سياسة المملكة كانت دائمًا وأبدًا تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي.