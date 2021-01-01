فيديو.. قصة 3 شجعان تصدوا للعدو وأتلفوا دبابتين بواسطة وانيت

المواطن - الرياض

سلط برنامج هامات الضوء، في أولى حلقاته، اليوم الجمعة، الضوء على بطولات 3 شجعان تصدوا للعدو وأتلفوا دبابتين عسكريتين بواسطة وانيت.

وبحسب الحلقة التي تم إذاعتها على موقع تويتر، وقدمها زين بن عمير، جلهم الودعاني وماجد بن محمد الودعاني وحسن بن سويد الشرافي كانوا من هامات الوطن ودافعوا عن الأرض ونجحوا بفكر بسيط وبالشجاعة والولاء والوطنية أن يصدوا العدو ويأسروه في منطقتهم.

ونجح جلهم وماجد وحسن في ذلك عن طريق سد عوادم الدبابتين ليتم تعطليهما، ليضربوا مثلًا في البطولة والتضحية، ويتم صنع تماثيل لهؤلاء الأبطال في المملكة.

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