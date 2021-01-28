فيديو .. لحظات مذهلة لقرش الحوت وهو يسبح بسلام مع رواد أحد الشواطئ

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

شوهد قرش الحوت يسبح بسلام مع رواد أحد الشواطئ قبل لحظات فقط من أن يعلق في المياه الضحلة ويحتاج إلى الإنقاذ.

وحسبما أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، شوهد القرش بالقرب من الصخور على بعد أمتار قليلة من الشاطئ على شاطئ في حديقة نوسا الوطنية على ساحل صن شاين كوست في كوينزلاند يوم الأربعاء.

وتُظهر لقطات بطائرة دون طيار قرش الحوت، وهو من النوع غير ضار بالبشر، وهو يسبح أسفل راكبي الأمواج وراكبي الألواح الشراعية والسباحين قبل دقائق فقط من الحاجة إلى الإنقاذ.

لقطات مذهلة لقرش الحوت

وشوهد متزلج واثنان من الغطاسين يتعجبون من سمكة القرش التي كانت تحوم تحتهم، وفي وقت لاحق ، شوهد سباح وحيد مستلق على ظهره ينظر إلى قرش الحوت وهو ينزلق أسفله مباشرة.

ويعتبر هذا النوع من أسماك القرش مهددًا بالانقراض وتتغذى على العوالق والأسماك الصغيرة، ولا تشكل أي تهديد للإنسان.

وبينما توجد هذه الأنواع من الأسماك في معظم المياه الاستوائية في جميع أنحاء العالم من أقصى الشمال مثل كندا وجنوبًا إلى فيكتوريا، فإنها بشكل عام تبقى في المياه العميقة ونادرًا ما تغامر بالقرب من الشاطئ.

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