فيديو.. لحظة إعلان وزير الخارجية طي الخلاف مع قطر بشكل كامل

المواطن - الرياض

نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو للحظة إعلان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، طي الخلاف مع قطر بشكل كامل وعودة العلاقات الدبلوماسية.

فيديو | وزير الخارجية يعلن طي الخلاف مع #قطر بشكل كامل وعودة العلاقات الدبلوماسية#الإخبارية#القمة_الخليجية_في_العلا pic.twitter.com/7qVdVPysCS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2021

وأكد وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع أمين مجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن ما تم اليوم طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية، موضحًا أن القمة الخليجية الـ41 أعلت المصالح العليا لمجلس التعاون الخليجي، وأكد بيانها على العلاقة الراسخة بين دول المجلس.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: إننا نأمل أن يكون ما تحقق بتوقيع بيان العلا صفحة جديدة في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها بعيدًا عن كل المنغصات السابقة، معلنًا اتفاق الدول الموقعة على بيان القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي، على عدم المساس أو التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

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