فيديو.. لحظة وصول بايدن وزوجته إلى منصة التنصيب

المواطن - متابعة
تجري الآن في العاصمة الأمريكية واشنطن مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ليكون الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.
لحظة وصول #بايدن وزوجته جيل بايدن إلى منصة التنصيب
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— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 20, 2021
وصول جو بايدن وزوجته
وقبل موعد التنصيب الذي بدأ في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت واشنطن العاصمة بدأ المدعوون في التوافد على مبنى الكابيتول الذي يشهد مراسم التنصيب وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة.
ووصل عدد من رؤساء أمريكا السابقين إلى حفل تنصيب بايدن فيما غاب ترامب وزوجته حيث غادرا البيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية على متن مروحية ومن ثم غادرا إلى فلوريدا حيث منتجع ترامب الشتوي.
ووصل بايدن وزوجته الدكتورة جيل بايدن إلى منصة التنصيب بعد اكتمال دخول المدعوين الذين لا يتعدى عددهم 1000 شخص.