فيديو.. متحدث الصحة: تلقي 178,337 جرعة من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

أعلن متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه تم تلقي 178,337 جرعة من لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن كل من تلقى اللقاح في حالة صحية جيدة، ولم يتم رصد أية أعراض جانبية عليهم.

وتعهد متحدث الصحة مواصلة مسيرة تقديم اللقاحات، مشيرًا إلى أهمية وعي المجتمع حيال هذا الأمر.

وقال العبدالعالي إن المملكة حققت أمورًا مهمة جدًا في قضية مكافحة هذا الوباء، و” نحن في مصاف أفضل الدول في مقاومة هذه الجائحة”.

وكشف متحدث الصحة عن تزايد نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 98 % تقريبًا، فيما تواصل نسبة الوفيات بسبب كورونا التراجع المستمر، مشيرًا إلى أن المملكة بحمد الله ضمن قائمة الدول التي ترصد مزيدًا من الاستقرار والانحسار في أعداد حالات كورونا.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم إن حالات كورونا الجديدة تراجعت بنسبة 98 % تقريبًا، فيما انخفضت الحالات الحرجة بنسبة 87 %.

يذكر أن عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة تراجع إلى (1970) حالة من بينها (309) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (363809) حالات، توفي منهم (6291) حالة.

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