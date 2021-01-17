فيديو.. متحدث الصحة: لم يتم رصد أي أعراض جانبية لـ لقاح كورونا حتى الآن

المواطن - الرياض

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم يتم رصد أية أعراض جانبية غير متوقعة لدى كل من تلقى لقاح كورونا.

وأشار العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم أن كل من حصل على اللقاح حالته الصحية طيبة ما يؤكد فعالية ومأمونية اللقاح.

عدد جرعات لقاح كورونا

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة منذ بداية التطعيم وصل إلى 295,530 جرعة، لافتًا إلى أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت اليوم عن تسجيل (176) حالة إصابة جديدة وتعافي (146) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (356687) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (1919) حالة من بينها (319) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (364929) حالة، توفي منهم (6323) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد في وقت سابق أن عدد الإصابات بالفيروس المستجد في السعودية تراجعت بنحو 98 % لافتًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على اللقاح.

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