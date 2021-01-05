فيديو .. محمد بن سلمان في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح : نفتقد قائدين كبيرين

أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بجهود كل من السلطان قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد رحمهما الله في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
فيديو | كلمة #ولي_العهد في #قمة_السلطان_قابوس_والشيخ_صباح#القمة_الخليجية_في_العلا #صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 5, 2021
وقال ولي العهد في كلمته في افتتاح القمة الخليجية الـ41 التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود : نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة جلالة السلطان قابوس بن سعيد وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -رحمهما الله-.
وتابع ولي العهد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بتسمية القمة الخليجية في العلا قمة السلطان قابوس والشيخ صباح عرفانًا لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة.