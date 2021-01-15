فيديو.. مديرة فريق لقاح كورونا السعودي تكشف مراحل تطوير اللقاح

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أن فريقًا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد واجتاز مرحلة ما قبل الاختبارات السريرية.

وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على موقع تويتر: نجح فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية بقيادة د. إيمان المنصور، بالتوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا COVID-19 حيث تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث، وستبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

مراحل لقاح كورونا السعودي

وقالت الدكتورة إيمان المنصور في مداخلة مع قناة الإخبارية إنه تم الانتهاء من مرحلة التجارب ما قبل السريرية وبانتظار الحصول على الموافقات الرسمية لبدء التجارب السريرية على اللقاح الذي يأتي ضمن فئة اللقاحات الحديثة أو لقاح الجيل الجديد.

وأشارت إلى أن اللقاحات من الجيل الجديد يمكن نقلها وحفظها بسهولة ولا تحتاج تكلفة عالية للنقل مثل باقي اللقاحات.

وأوضحت أنه تم تطوير اللقاح باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي DNA التي توفر عدة مزايا، منها قدرتها على تحفيز المناعة الخلطية والخلوية، وكذلك سهولة نقلها وتخزينها، واستقرارها العالي، إذ لا يتطلب نقله تحت درجة حرارة منخفضة جدًا.

وأشارت د. المنصور أن اللقاح مكون من تصنيع تسلسل جيني محسن للبروتين الشوكي S للفيروس بتركيبات مختلفة، حيث يتم إعطاء اللقاح للجسم لنسخ وبناء بروتين S داخل الخلايا، والذي بدوره يحفز الجسم لإنتاج مناعة خاصة بالمستضد S، كما أظهرت الدراسة القبل سريرية إنتاج الأجسام المضادة والأجسام المضادة المحيّدة ضد المستضد S، إضافة إلى إنتاج السيتوكين كمؤشر للمناعة الخلوية.

وأكدت أن هذه الدراسة تعتبر ضمن أحد المشاريع الاستراتيجية والأبحاث العلمية المدعومة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المدعومة من وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم.

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