فيديو مذهل.. نجاة شخصين ضربهما البرق أثناء تصوير عاصفة رعدية بالبرازيل

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وثق مقطع فيديو لحظات صادمة حين ضرب البرق شخصين أثناء تصوير عاصفة رعدية في البرازيل.

وحسبما أبرزت صحيفة ديلي ميل، وقع الحادث في مدينة سيرا دو كيوبيم على بعد أربعة أميال من مدينة ميندوري جنوب ميناس بالبرازيل.

أفلتا من البرق بأعجوبة

وكان خوسيه عمر دي أوليفيرا، المعروف باسم مازينيو، وصديقه كلوديو أروجو ريزندي يصوران يوم الأحد عندما ضرب البرق.

وفي حديثه لوسائل الإعلام المحلية، قال دي أوليفيرا: “عندما رأيت الشمس والمطر من جهة، قررت أن أصنع فيديو لإظهار عظمة الله وإظهار جمال الطبيعة، وأنظر إلى قوة الطبيعة، ونجونا بأعجوبة.

وأضاف شعرنا بهزة وسقطنا على الأرض، وطار الحصى في وجهي، ذهلنا وركضنا إلى السيارة في نفس الوقت.

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