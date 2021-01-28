فيديو.. مراوغة بين شاحنتين والمرور يتفاعل

المواطن - الرياض

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط سائقي شاحنتين تسابقا بعضهما البعض على طريق سريع، حيث عرضا حياتهما وحياة الآخرين للخطر.

وكاد قائد إحدى الشاحنات أن يتسبب في حادث تصادم على الطريق؛ بسبب السرعة الجنونية والتهور.

وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، ردًّا على مقطع فيديو أرسله مغرد: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على سائقي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على سائقي المركبات، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/Y71nGXmCUt pic.twitter.com/oioVDJWaTt — المرور السعودي (@eMoroor) January 27, 2021

شارك الخبر