فيديو مروع.. قطار بضائع يدهس قدمي طفل يبلغ 11 عامًا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

سقط الصبي، أركادي أكسينوف، 11 عامًا، على مسار قطار بضائع أثناء ركوبه على عربات الشحن، مما أدى إلى بتر ساقيه بالكامل، وذلك أثناء اللهو فوق العربة والاستمتاع بالهواء.

ونجا الصبي الصغير بفضل سائق قطار آخر شاهد الحادث من أوله، وقد اضطر إلى مخالفة القواعد بإيقاف قطاره بتقديم الإسعافات الأولية واستدعاء الطوارئ.

وقالت والدة الصبي، ماريا بتروفا، أن زميليه في المدرسة، 12 و14 عامًا، كانا برفقته وتنمرا عليه لحثه على القيام بتلك الحركات الخطيرة مدعين أنه سينال الشهرة من خلال تصويره وبث المقطع عبر الإنترنت، ثم هربا وتركوه ليموت.

وكتبت بيتروفا منشورًا غاضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة إن الصبيين قاما بتخويف ابنها في مغامرة محفوفة بالمخاطر، وتركوه ينزف، ولم يصابا بالذعر، لكنهما غادرا بهدوء عبر الأدغال، ولم يحاولا الركض نحو الناس لطلب المساعدة.

وتابعت: لقد كانوا متأكدين من عدم وجود كاميرات مراقبة على السكة الحديد وأن الصبي سيموت ولن يقول كلمة واحدة، لكنهم حمقى صغار، ومع ذلك لن تتم معاقبتهم؛ لأنهم بموجب القانون أطفال، كما لن يتم معاقبة الأهل أيضًا، لأنه لا يوجد بند في القانون الجنائي يرسل الأبوين إلى السجن في حال كونهما فشلا في التربية.

وأضافت: رقد ابني على المضمار في درجة حرارة 5 درجات تحت الصفر، حتى توقف سائق قطار لإنقاذه، متابعة أن أظافره شبه مقطوعة لأنه كان يقاتل قوة القطار حتى لا يسحب جسده الصغير إليه، واضطر إلى أن يوضع تحت جهاز التنفس الصناعي لمدة أسبوعين، إنها معجزة أنه نجا من هذا الحاث.

وقالت السلطات إنها تشتبه أن حادث الصبي مرتبط بما يسمى بمجموعات الموت التي تحاول دفع المراهقين إلى الانتحار، وقد تم فتح قضية جنائية بشأن انتهاك قواعد السلامة المرورية.

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