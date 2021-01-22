فيديو.. ميلانيا ترامب ذات الوجه الصخري تحرج زوجها أمام الكاميرات

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أكدت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أنها على أتم استعداد للخروج من دائرة الضوء بعد انتهاء ولاية زوجها كرئيس للولايات المتحدة، وذلك عندما رفضت التوقف أمام المصورين المنتظرين وصولها إلى فلوريدا يوم الأربعاء، وبدلًا من ذلك ابتعدت عنهم دون تلويح ودون حتى انتظار زوجها.

ووصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية السيدة الأولى السابقة بأنها كانت في تلك اللحظة ذات وجه صخري جامد لا تعتليه أي مظاهر عن التأثر.

وتظهر ميلانيا ترامب في الفيديو وقد بدت مترددة لجزء من الثانية هل تذهب للرئيس ترامب وتنضم إليه أمام المصورين، أم تتجاهلهم جميعًا؟ ويبدو أنها اختارت الاختيار الأخير.

وترك هذا التصرف انطباعًا يؤكد التكهنات المنتشرة بشأن رغبتها في طلب الطلاق بعد الانتهاء من قصة الانتخابات الأمريكية، وقال أحد المعلقين على منصات التواصل الاجتماعي: يبدو أن ميلانيا ترامب انتهت من التمثيل بشكل جيد أمام الكاميرات.

وقال آخر: تبدو ميلانيا على بعد لحظات من التقدم بطلب للطلاق، وكتب آخر: أراهن أنه في خلال 90 يومًا سنسمع عن تقديم أوراق الطلاق، لقد انتهى عقد الزواج بينهما لحظة خروجهما الطائرة.

ويُذكر أن دونالد ترامب وزوجته قد غادرا العاصمة يوم الأربعاء، واستبدلت ميلانيا معطفها الأسود بفستان غوتشي ملون بقيمة 3700 دولار، وتتحدث ملابسها عن رغبتها في التخلص من ضغوط الحياة في البيت الأبيض.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن ميلانيا أعادت التفاوض بشأن اتفاق ما قبل الزواج مع ترامب قبل الانتقال إلى البيت الأبيض، وفي العام الماضي، زعمت مساعدة ميلانيا السابقة ستيفاني وولكوف أن عائلة ترامب لديهما غرف نوم منفصلة في البيت الأبيض، مضيفة: تحسب ميلانيا كل دقيقة حتى يترك منصبه ليمكنها طلب الطلاق منه.

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