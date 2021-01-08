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فيديو.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
أشاد بجهود الجهات المختصة من إجراءات واحترازات

فيديو.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2021/01/08
الساعة 6:36 مساءً
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فيديو.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
المواطن - الرياض

تلقى نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد- 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

وأشاد نائب أمير الرياض بالجهود المبذولة وما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات واحترازات، في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت إمارة الرياض مقطع فيديو يبين الأمير محمد بن عبدالرحمن أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.


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