فيديو.. نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المواطن - الرياض

تلقى نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد- 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

بالفيديو.. سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض خلال تلقيه الجرعة الأولى من #لقاح_كورونا.. pic.twitter.com/WDWAI3rfLH — إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) January 8, 2021

وأشاد نائب أمير الرياض بالجهود المبذولة وما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات واحترازات، في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونشرت إمارة الرياض مقطع فيديو يبين الأمير محمد بن عبدالرحمن أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

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