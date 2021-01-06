فيديو.. نفايات وحيوانات نافقة على طريق الفاو الشمالي في حفر الباطن!

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

رصدت عدسة “المواطن” تراكم أكوام النفايات وجثث الحيوانات النافقة على جانب طريق الفاو الشمالي بحفر الباطن المتفرع من طريق الشمال الدولي، وتسبب ذلك في انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض.

وخلال هذه الأيام وتزامنًا مع إجازة المدارس يرتاد المواطنون من حفر الباطن وخارجها بشكل مستمر، هذا الموقع المعروف عند أغلبهم بأنه مكان تنزه ربيعي إلا أن منظر الحيوانات النافقة آثار استياءهم بعد أن تحوّل طريق نزهتهم إلى مرمى للنفايات.

“المواطن” التقت بعدد من المتنزهين والذين طالبوا أمانة حفر الباطن بالتحرك وتنظيف المنطقة بشكل عاجل، والعمل على مراقبة الموقع وفرض عقوبات على المخالفين برمي تلك الحيوانات التي تشكل خطرًا على البيئة وتتسبب في انتشار الأمراض.

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