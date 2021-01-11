فيديو وصور.. الأمطار تغلق الواجهة البحرية بالحريضة ومدني عسير يحذر

المواطن – سلمان آل مقرح – أبها

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة مدن في منطقة عسير في إغلاق الواجهة البحرية بالحريضة؛ وذلك للتأكد من اشتراطات السلامة حفاظًا على سلامة المتنزهين، خصوصًا مع موسم إجازة الربيع وكثرة المتنزهين بقطاع تهامة والسواحل التهامية.

من جهة أخرى شكلت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير وعدد من محافظاتها أمس لوحات جمالية، وشملت الأمطار المتوسطة مدينة أبها وشمال المنطقة بمركز بلحمر وبلسمر وتنومة والنماص ورجال ألمع ومحايل وبارق والمجاردة والبرك والحريضة والشقيق والدرب وسالت على إثرها العديد من الشعاب والأودية.

كما تساقط الثلج لأول مرة في مركز بلسمر، فيما صاحب تلك الأمطار ضباب كثيف على مرتفعات المنطقة والعقبات وسط تحذيرات من الدفاع المدني للأهالي والمقيمين باتباع التعليمات والإرشادات.

ضباب كثيف

ولا يزال الضباب مخيمًا على مرتفعات عسير مع تدني في درجات الحرارة وسط تحذيرات من الدفاع المدني للأهالي والمقيمين باتباع الإرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa

كما شدد الدفاع المدني في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

انتشار البعوض

وفي سياق متصل طالب سكان المناطق التهامية بالدرب والحبيل ومربة البلديات بتكثيف عمليات الرش، خصوصًا لانتشار البعوض والحشرات بعد الأمطار حيث إن أغلب الأحياء لا يوجد بها سفلتة؛ مما شكل مستنقعات وتجمعات للمياه بها وتواجد للحشرات.

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