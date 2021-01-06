فيديو وصور.. الأمير تركي بن محمد يتلقى لقاح كورونا

المواطن -الرياض

تلقى وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد اليوم، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد-19).#واس_عام pic.twitter.com/irphsWhqXd — واس العام (@SPAregions) January 6, 2021

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى الجرعة الأولى من اللقاح وتبعه العديد من الوزراء والمسؤولين في المملكة.

ولا تزال عملية التسجيل للحصول على اللقاح مستمرة، فيما تواصل مراكز التطعيمات في العديد من المناطق تقديم اللقاحات لمن سجلوا في وقت سابق.

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