فيديو وصور .. جمهور مارسيليا الفرنسي يسببون الفوضى

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اقتحم مشجعو نادي مرسيليا الفرنسي ملعب روبرت لويس دريفوس التدريبي بالنادي؛ لتنظيم احتجاج قبل مباراتهم ضد فريق رين بالدوري الفرنسي.

غضب جماهير مارسيليا:

وحسبما أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تجمع المشجعون وساروا نحو المجمع بعد ظهر اليوم السبت وهم يحملون قنابل مضيئة، وتم تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم إطلاق الألعاب النارية من قبل المشجعين الغاضبين الذين هاجموا البوابات الأمامية للمجمع.

Les supporters de l’OM sont entrés dans le centre d’entraînement ! 🚨🚨 #EyraudDemission #OM #TeamOM pic.twitter.com/7A5hp9O3Er — Supporter de l’équipe qui a la seule étoile LDC (@MarseilleChamp2) January 30, 2021

ويظهر مقطع فيديو آخر أن المشجعين قد تخطوا البوابات الأمامية ووجوههم مغطاة، وأشعلوا النار في شجرة ورشوا مدخل المجمع بالقنابل الدخانية والمفرقعات النارية والألعاب النارية، فيما أشارت التقارير إلى أنه تم اعتقال 25 مشجعًا، وأن عددًا من المؤيدين نجحوا في اختراق الأمن لتجاوز البوابة الأمامية ودخول مجمع التدريب.

وخسر النادي الفرنسي آخر أربع مباريات متتالية في جميع المسابقات وفاز بثلاث مباريات فقط من آخر عشر مباريات في الدوري، ويحتل حاليًّا المركز الثامن في الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ليون متصدر الدوري.

تراجع نتائج الفريق:

ويعيش فريق مارسيليا ومدربه البرتغالي، أندريه فيلاس بواس، على صفيح ساخن، في ظل تراجع النتائج بقوة في الفترة الأخيرة.

وهاجم المتظاهرون رئيس النادي الفرنسي، جاك هنري إيرود، وطالبوه بالرحيل عن النادي، فيما اعتقد المدير الفني أندريه فيلاس بواش أن أيامه في النادي باتت معدودة.

MARSEILLE : Des centaines de supporters de l’OM tentent d’accéder au centre d’entraînement du club et exigent le départ des dirigeants de l'OM. #EyraudDemission pic.twitter.com/yWxkoHjLx1 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) January 30, 2021

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