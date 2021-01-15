فيديو وصور.. ملك الأردن وولي عهده يتلقيان لقاح كورونا

المواطن - متابعة

تلقى ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسن بن طلال، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

اليوم، أثناء تلقي جلالة الملك، وسمو الأمير الحسن، وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، لقاح "كورونا" #الأردن His Majesty and Their Royal Highnesses Prince El Hassan and Crown Prince Al Hussein receive the COVID-19 vaccine today#Jordan pic.twitter.com/YQY5KjXhPD — RHC (@RHCJO) January 14, 2021

ونشر الديوان الملكي الهاشمي عبر تويتر مقطع فيديو وصورًا توثق لحظة تلقي الملك والأميرين اللقاح.

لقاح كورونا في الأردن

وكانت حملة التطعيم انطلقت الأربعاء الماضي في الأردن، وكجزء من الخطة الوطنية الأردنية يحق لأي شخص يعيش في المملكة، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء، الحصول على اللقاح مجانًا.

إلى ذلك أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن الأردن من أوائل الدول التي بدأت بإعطاء لقاح كورونا للاجئين، مناشدة الدول تضمين اللاجئين في حملات التطعيم بالمساواة مع المواطنين.

ولفتت المفوضية إلى أن 39 دولة فقط التزمت بضم اللاجئين إلى برامج تطوير الاستراتيجيات الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، من بين 78 دولة تعمل على تطوير هذه الاستراتيجيات حاليًا. ودعت المفوضية إلى الإدماج العادل للاجئين والنازحين داخليًا وعديمي الجنسية من خلال “COVAX”، وهي مبادرة عالمية تجمع الحكومات والمصنعين لضمان وصول لقاحات COVID-19 في نهاية المطاف إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

شارك الخبر