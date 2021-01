فيديو وصور.. ملك الأردن وولي عهده يتلقيان لقاح كورونا

المواطن - متابعة

تلقى ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسن بن طلال، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

