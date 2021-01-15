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فيديو وصور.. ملك الأردن وولي عهده يتلقيان لقاح كورونا

فيديو وصور.. ملك الأردن وولي عهده يتلقيان لقاح كورونا

2021/01/15
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار كورونا, العالم, حصاد اليوم
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فيديو وصور.. ملك الأردن وولي عهده يتلقيان لقاح كورونا
المواطن - متابعة

تلقى ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، والأمير الحسن بن طلال، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في عيادة الخدمات الطبية الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي عبر تويتر مقطع فيديو وصورًا توثق لحظة تلقي الملك والأميرين اللقاح.

لقاح كورونا في الأردن

وكانت حملة التطعيم انطلقت الأربعاء الماضي في الأردن، وكجزء من الخطة الوطنية الأردنية يحق لأي شخص يعيش في المملكة، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء، الحصول على اللقاح مجانًا.

ولي عهد الاردن يتلقى لقاح كورونا

 

إلى ذلك أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن الأردن من أوائل الدول التي بدأت بإعطاء لقاح كورونا للاجئين، مناشدة الدول تضمين اللاجئين في حملات التطعيم بالمساواة مع المواطنين.

ولفتت المفوضية إلى أن 39 دولة فقط التزمت بضم اللاجئين إلى برامج تطوير الاستراتيجيات الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، من بين 78 دولة تعمل على تطوير هذه الاستراتيجيات حاليًا.

عم ملك الاردن يتلقى لقاح كورونا

ودعت المفوضية إلى الإدماج العادل للاجئين والنازحين داخليًا وعديمي الجنسية من خلال “COVAX”، وهي مبادرة عالمية تجمع الحكومات والمصنعين لضمان وصول لقاحات COVID-19 في نهاية المطاف إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.

ولي عهد الاردن يتلقى لقاح كورونا


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