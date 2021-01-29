فيديو يكشف ما وعد به وليد عبدالله قبل مواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس وليد عبدالله حارس نادي النصر، قبل مواجهة نادي الهلال غدًا السبت في كأس السوبر السعودي.

وليد عبدالله يعد بنيل السوبر

وظهر حارس النصر في مقطع الفيديو وهو يرد على أحد الأشخاص الذي ألقى شعرًا عن النصر ليقول عبدالله: “وعد”.

وكشف الفيديو أن حارس النصر وعد الشاعر إبراهيم المغامس وعشاق العالمي بالفوز ببطولة السوبر السعودي، وذلك بعد الأزمات التي مر بها العالمي مؤخرًا من تعثر ببداية الموسم وإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بالإضافة إلى فسخ المدافع البرازيلي مايكون لعقده مع الفريق.

وتصدر وسم “وليد عبدالله يتوعد” موقع “تويتر” في المملكة بعد انتشار الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالغني يرفض عودة مايكون

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي مفاجأة حول أن اللاعب البرازيلي مايكون عاد للنصر من أجل محاولة تصحيح خطئه، لكن المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حسين عبدالغني رفض عودة المدافع البرازيلي بالوقت الحالي كنوع من العقوبة الانضباطية بسبب تصرفه غير الاحترافي وتركه للفريق قبل مباراة مهمة مثل الهلال في السوبر السعودي.

وأضاف العنزي أن مايكون اكتشف أنه أخطأ بعدما ترك الفريق في وقت غير قانوني وغير مناسب، وذهب إلى مقر النصر لمحاولة تصحيح الخطأ، لكن حسين عبدالغني رفض عودته.

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