فيروس كورونا يعطل خطط ميغان ماركل والأمير هاري

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أشارت تقارير أبرزتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، إلى أن ميغان ماركل والأمير هاري كان لديهما بالفعل خطط لبدء حياتهما المهنية ما بعد مغادرة الحياة الملكية والمملكة المتحدة حتى قبل مغادرتهما في يناير الماضي، ولكن كل تلك الخطط تعطلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحسبما ذكرت التقارير، لقد مر أكثر من عام منذ أن أعلنت ميغان وهاري للعالم، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أنهما سيغادران المملكة المتحدة قريبًا من أجل حياة خاصة في أمريكا الشمالية.

ونتيجة لهذا، طلب من هاري حضور اجتماع خاص مع الملكة لمناقشة بروتوكول المغادرة الملكية، فيما أطلق عليه اسم “قمة ميغسيت”.

خطط ما بعد مغادرة المملكة المتحدة

وسرعان ما اتفق الطرفان أنهم سيقسمان وقتهما بالتساوي بين أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وهو أمر أصبح مستحيلًا مع ظهور جائحة فيروس كورونا.

كما خطط الزوجان لإطلاق علامتهما التجارية الخاصة بهما، ومؤسسة كانا من المفترض أن يقوما بتنفيذها، ولكن تعطلت كل خططهما بشأن هذا الأمر، بسبب الجائحة المنتشرة في جميع أنحاء العالم.

وعند وصوله إلى كندا لقي هاري ترحيبًا حارًا، وسرعان ما تلاشت المشاعر المرحة بسبب ما يواجهه الزوجان من مصاعب هناك.

وأشار الكثيرون في ذلك الوقت إلى أن الإعلان والانتقال إلى كندا كانت خطوات مفاجئة، حيث شعر موظفو القصر بالقلق من أنه لم يتم التخطيط لهذا الأمر بشكل كامل ومتقن.

وأضافت التقارير: “من المؤكد أنه كان لديهما خطط ضخمة، وأنهما كانا يخططان لمغادرة المملكة المتحدة والرحيل عن الحياة الملكية قبل الإعلان بأسابيع”.

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