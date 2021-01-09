فيروس كورونا ينتشر في صمت في مدينة ووهان الصينية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

توصلت دراسة جديدة إلى أن فيروس كورونا لا يزال ينتشر في صمت في ووهان- المدينة التي ظهر فيها لأول مرة- بعد شهر على الأقل من قول المسؤولين الصينيين: إن المرض توقف في انتشاره.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجد باحثون من جامعة ووهان أن آلاف الأشخاص أصيبوا على الأرجح بعد إعلان المدينة خالية من الأمراض، بناءً على الاختبارات بين مارس ومايو والتي أظهرت أن الكثيرين كانوا إيجابيين لنوع الجسم المضاد الذي ظهر بعد الإصابة بفترة وجيزة، لكنهم بدوا جميعًا بصحة جيدة، وهو مؤشر غريب على قدرة الفيروس على الانتشار خلسة بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض.

كورونا ينتشر في صمت:

وتثير النتائج أيضًا تساؤلات حول شفافية الحكومة الصينية، والتي تعرضت لانتقادات واسعة خاصة من قبل البعض في الحكومة الأمريكية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

في 18 فبراير الماضي، وصلت ووهان إلى ذروتها في عدد حالات دخول المستشفى مع أكثر من 38 ألف شخص في علاج المرضى الداخليين، من بينهم ما يقرب من 10 آلاف في حالة خطيرة أو حرجة.

تم إغلاق ووهان تمامًا وعزلها عن بقية العالم بعد ظهور فيروس كورونا هناك في ديسمبر في محاولات يائسة لاحتواء الفيروس.

وقام باحثو جامعة ووهان باختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا، بين 6 مارس و3 مايو 2020، حيث اختبروا 63107 أشخاص في جميع أنحاء الصين لنوعين من الأجسام المضادة، في محاولة لمساعدة مواطنيهم الصينيين على العودة إلى العمل.

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