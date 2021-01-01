فيصل بن سلمان يوجه بإغلاق صالة ألعاب لم تراعِ خصوصية المدينة المنورة ومكانتها

المواطن - المدينة المنورة

وجه أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بإغلاق صالة ألعاب تحفظيًّا واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم.

وبحسب بيان لإمارة منطقة المدينة المنورة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه بالإشارة إلى المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام صالة للألعاب بداخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة، بتنظيم احتفالية غير مرخصة تضمنت تجمعات لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، علاوة على عدد من الممارسات المخالفة التي لم تراعِ خصوصية المدينة المنورة ومكانتها.

ولفت البيان إلى أنه قد صدر توجيه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة للجهات المختصة بإغلاق المنشأة المخالفة تحفظيًّا، واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية بحقهم.

وشددت الإمارة على وجوب استشعار الجميع من مواطن وزائر ومقيم لقدسية المدينة المنورة وخصوصيتها، مؤكدة متابعتها المستمرة لمختلف المناشط الاجتماعية والتجارية؛ للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام، وستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح.

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