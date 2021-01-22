فيصل بن فرحان: نعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة بايدن

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تسعى لتطبيق وقف إطلاق نار شامل في اليمن، مشددًا على أن اتفاق الرياض حجر أساس لحل سياسي للأزمة.

وقال وزير الخارجية خلال حواره إلى قناة العربية، اليوم الجمعة: تحاورنا مع الإيرانيين في السابق حول اتفاقات ولم يلتزموا بها والسعودية يدها دائمًا ممدودة للسلام، وإذا غلّب الحوثيون مصلحة اليمن تسهل التسوية والوصول معهم إلى حل سياسي.

ماذا قال وزير الخارجية السعودي عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية و هل هناك اتصال مباشر معهم؟#مقابلة_خاصة#السعودية#الحوثي@FaisalbinFarhan pic.twitter.com/QG1b1k5pRm — العربية برامج (@AlArabiya_shows) January 22, 2021

وأضاف وزير الخارجية أن هناك علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة وسيتم العمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

الأزمة السورية:

ورأى أنه لا مجال لحل الأزمة السورية إلا بتسوية سياسية، مشددًا على أنه ليس هناك اتصالات بين السعودية وبشار الأسد.

السلام مع إسرائيل:

وفي شأن “السلام بين السعودية وإسرائيل”، شدد على أنه مرهون بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

السعودية وقطر:

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن العلاقات عادت إلى شكلها الطبيعي مع قطر، موضحًا أن السفارة السعودية في قطر ستفتح خلال أيام.

وشدد وزير الخارجية على أن ضمان تنفيذ مخرجات قمة العلا هو النية الصادقة من جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن قمة العلا ستشكل قاعدة للعمل العربي والخليجي المشترك.

شارك الخبر