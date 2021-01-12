فيفا يُشيد بتطوير كرة القدم النسائية في السعودية

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، عن نية فيفا دعم العمل الذي يقوم به الاتحاد السعودي للعبة؛ من أجل ضمان مستقبل مشرق لكرة القدم النسائية في السعودية.

فيفا يُشيد بكرة القدم النسائية السعودية:

وكان إنفانتينو قد التقى بأعضاء قسم تطوير كرة القدم للسيدات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء فريق كرة الصالات للسيدات في السعودية خلال زيارته إلى الرياض مؤخرًا، وذلك وفقًا لموقع “فيفا” الرسمي.

وتابع فيفا في بيان رسمي: “اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم العديد من الخطوات الإيجابية في تطوير كرة القدم النسائية، حيث أعلن عن إنشاء قسم مخصص لكرة القدم النسائية، لتعزيز وتشجيع مشاركة الإناث في المملكة، وكذلك إطلاق أول دوري كرة قدم نسائي على الإطلاق، في عام 2020، والذي شارك فيه حوالي 600 لاعب من 24 فريقًا”.

إنفانتينو في السعودية:

وزار إنفانتينو، اتحاد القدم وقام بجولة في متحف إنجازات الكرة السعودي، والتقى بحكام النخبة الدوليين بحضور مدير دائرة التحكيم، مانويل نافارو، كما اطلع على خطة تطوير الحكم المحلي خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستعرض رئيس فيفا إستراتيجية التطوير المستقبلي لكرة القدم النسائية من قبل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أضواء العريفي، ومديرة تطوير كرة القدم النسائية في اتحاد الكرة، لمياء بيان.

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