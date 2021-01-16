في قبضة رجال الأمن.. عصابات سرقة المواطنين والمتاجرة بشرائح الاتصالات

المواطن - الرياض

تمكّنت الجهات الأمنية في عدد من المناطق من القبض على عدد من المواطنين والمقيمين؛ لتورطهم في جرائم مختلفة خلال الأسبوع الماضي.

وتمكن رجال الأمن من القبض على مواطن و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمكة المكرمة، اعتدوا على مقيم وسلبوا الأموال التي بحوزته، كما ألقي القبض أيضًا على 7 مقيمين بالرياض، تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصالات بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

كما تم القبض على 3 مخالفين لنظام الإقامة في الرياض، تورطوا في اقتحام المتاجر والمخازن والمستودعات وسرقة ما تحتويه من مبالغ مالية وبضائع، بالإضافة للقبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جدة، قام بسرقة مركبة أثناء توقفها أمام أحد المحال التجارية.

وتمكن رجال الأمن أيضا من ضبط 5 مخالفين لنظام الإقامة بالرياض، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، كما تم القبض على 4 مواطنين بالرياض، انتحلوا صفة رجال أمن وقاموا بسلب العمالة الوافدة، عثر بحوزتهم على مبلغ 2050 ريالاً.

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