قانوني يكشف العقوبات المستحقة على العويس ومشجع القادسية

المواطن - محمد سمعه

كشف أحمد الأمير، المختص في القانون الرياضي الدولي، العقوبة المستحقة على محمد العويس حارس مرمى الأهلي ومشجع نادي القادسية، وذلك بعد أن دخل الثنائي في خلاف عقب نهاية مباراة الفريقين بفوز القادسية بثلاثية لهدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العقوبات المتوقعة على الطرفين:

وغرد الأمير قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “ستصدر لجنة الانضباط قرارًا بإيقاف حارس الأهلي ما بين مباراتين إلى ست مباريات مع غرامة مالية تتراوح من 20 إلى 60 ألف ريال، وذلك حسب تكييف الحالة، إذا تم تكييفها على أنها محاولة اعتداء ستكون العقوبة إيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف ريال، وإذا تم تكييفها مشاجرة فستكون العقوبة 6 مباريات و 60 ألف ريال”.

وأضاف الأمير: “بعد مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بالحادثة، يستحق مسؤول القادسية عقوبة انضباطية وذلك بالإيقاف مباراة واحدة وغرامة 10000 ريال.

وكان الإعلامي وليد الفراج ذكر أمس السبت أن لجنة الانضباط ستطلب إيضاحًا حول ما حدث من الأهلي والقادسية، قبل إصدار أي عقوبات.

متحدث القادسية يعلق على خلاف العويس ومشجع النادي:

وفي وقت سابق، أوضح علي درعم ،المتحدث الرسمي لنادي القادسية، أن ما حدث من المشجع خالد المرشود تجاه محمد العويس حارس الأهلي، هو رد فعل بعد تصرف الأخير.

وتحدث درعم لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: “ما حدث من عضو مجلس الجمهور هو رد فعل على تصرف العويس، ونعتذر من الأهلي إذا حدث أي خطأ من جانبنا”.

وتابع درعم: “من المسموح لنا أن نُوجه دعوة لـ 2 من الجمهور، ورئيس النادي اتخذ قرارًا بمنع دخول أي أشخص غير أعضاء مجلس إدارة النادي”.

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