قرابة 1500 قطعة أثرية يصل عمر بعضها 600 عام في متحف بقايا الأمس

المواطن - تبوك

يعرض متحف بقايا الأمس، الواقع في قرية الشبحة شرق محافظة أملج التابعة لمنطقة تبوك، ما يقارب 1500 قطعة أثرية تبرز الملامح التاريخية من الماضي العريق لهذه القرية الجبلية التي تقع غرب المملكة على ارتفاع أكثر من ألف متر عن سطح البحر ويضم بين جنباته العديد من المحتويات التي تجسد حياة الآباء والأجداد في الماضي.

وأوضح عيد عبدالمعطي الحبيشي أنه وعلى مدى أكثر من 15 عامًا استطاع جمع ما يقارب 1500 قطعة أثرية يصل عمر بعضها 600 عام، لافتًا إلى أن جانباً كبيراً من مقتنيات المتحف تروي تاريخ قرية الشبحة قديمًا من أدوات منزلية قديمة والحلي التي تتزين بها المرأة البدوية في المنطقة والمصنوعة من الفضة والملابس بكافة أنواعها بالإضافة للنحاسيات والحجريات والفخاريات والعملات وأنواع الأسلحة المستخدمة قديمًا.

وعن المشاركات، بين الحبيشي أن متحف بقايا الأمس شارك في العديد من الفعاليات الوطنية والثقافية أبرزها سوق عكاظ بالطائف ومهرجان الحرف اليدوية بالإضافة للعديد من المناسبات والفعاليات داخل محافظة أملج وما جاورها، كما يحظى المتحف بزيارة السياح والوفود القادمة من خارج القرية، منوهًا بأنه يتم استقبال الزوار مجانًا للتعريف بموروث المنطقة الذي يعد محل اعتزاز وفخر للأجيال.

وأشار إلى النقلة النوعية التي تشهدها المملكة على مستوى المتاحف والآثار التي توليها قيادة هذه البلاد أهمية قصوى للحفاظ على الموروث وعلى الهوية الحضارية لكافة مناطق المملكة.

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