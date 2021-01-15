قرار السويكت عقب نهاية مباراة النصر والرائد

المواطن - محمد سمعه

أصدر صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، قرارًا للاعبي الفريق الأول بعد الفوز في مباراة النصر والرائد التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة.

وكان العالمي تمكن من تحقيق الفوز الثالث له على التوالي بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث سجل عبدالمجيد الصليهم هدف المباراة الوحيد لـ أصفر العاصمة.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” أن السويكت سيقدم مكافأة مالية للاعبي العالمي بعد تحقيق الفوز الثالث تواليًا والتقدم بشكل جيد في جدول ترتيب دوري المحترفين.

أحداث مباراة النصر والرائد:

وكان الشوط الأول من المباراة شهد إلغاء هدف للمدافع البرازيلي مايكون سجله في الدقيقة الثالثة، وذلك بعد عودة الحكم محمد الهويش لتقنية الـVAR.

وبعد ذلك احتسب الحكم محمد الهويش ركلة جزاء لنادي الرائد، أهدرها اللاعب نيمانيا نيكوليتش. ولم تتغير نتيجة الشوط الأول بين الفريقين لينتهي بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، ضغط العالمي بكل قوة سعيًا لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية، مع وجود بعض المحاولات الهجومية من لاعبي نادي الرائد. ومن هجمة منظمة تمكن اللاعب عبدالمجيد الصليهم من إحراز الهدف الوحيد لـ النصر بالدقيقة الثالثة والثمانين، وذلك عبر تصويبة قوية بالدقيقة الثالثة والثمانين. وبعد ذلك طالب لاعبو الرائد، حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم ذهب لشاشة الـVAR، وأقر باستمرار اللعب حتى انتهى اللقاء بتحقيق أصفر العاصمة الفوز بهدف دون رد. العالمي عاشرًا بعد مباراة النصر والرائد: وأصبح رصيد النصر بعد الفوز 17 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

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