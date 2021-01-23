قرار جديد من لجنة المسابقات حول موعد مباراة النصر يُغضب الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن قرار جديد من لجنة المسابقات بـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أغضب نادي الاتحاد حول موعد مباراته المرتقبة ضد نادي النصر.

وذكر برنامج “الدوري مع وليد” في حلقة الجمعة أن لجنة المسابقات حولت موعد الكلاسيكو مع النصر إلى السادسة من مساء يوم الأحد بدلًا من إقامته في السابعة إلا ثلثًا، مما جعل العميد يعترض بشكل رسمي.

المسابقات تنقل 3 مباريات لـ الاتحاد في الشرائع:

وفي وقت سابق، كانت اللجنة قررت إقامة مباريات العميد أمام النصر والفتح والفيصلي في الجولات 15 و17 و20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة “الشرائع”.

ولفتت لجنة المسابقات في بيانها، إلى أنه تم تقديم مباراة الاتحاد والنصر لتقام يوم الأحد 24 يناير نظرًا لانشغال الملعب بمواجهة فريقي الوحدة والشباب في نفس يوم المباراة السابق.

العميد يسعى للوصافة:

ويسعى العميد إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث للوصول إلى النقطة رقم 27 ومنافسة الشباب على مركز الوصافة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن النصر يحتل حاليًّا المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة.

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