قفزة في أداء صندوق التنمية العقارية من 2017 حتى 2020

المواطن - الرياض

أكد صندوق التنمية العقارية أنه كان لبداية تحوّل الصندوق الأثر الواضح في أرقام أدائه، مما انعكس إيجابيًا لمضاعفة أعداد المستفيدين والسرعة في تقديم القروض.

وأوضح أنه منذ تأسيس الصندوق وحتى 2016 كان متوسط عدد الموافقات السنوية 20 ألف مستفيد سنويًا، وعدد المستفيدين أكثر من 840 ألف مستفيد خلال 42 سنة، وإجمالي القروض المباشرة 131 مليار ريال.

أما من 2017 إلى 2020 فمتوسط عدد الموافقات السنوية 95 ألف مستفيد، وعدد المستفيدين سجل أكثر من 424 ألف مستفيد خلال 4 سنوات، فيما بلغ إجمالي القروض من خلال الجهات التمويلية 235 مليار ريال.

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