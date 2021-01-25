قلق كبير بسبب عدم ظهور أنواع النحل المعروفة في السجلات العامة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشفت دراسة جديدة مقلقة أن ربع أنواع النحل المعروفة في البرية لم تظهر في السجلات العامة منذ التسعينيات.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، استخدم الباحثون الأرجنتينيون قاعدة بيانات متاحة للجمهور حول مجموعات العينات والملاحظات، تكملها جهود علوم المواطن.

تناقص أنواع النحل :

ووجدوا أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السجلات المتاحة، فقد تم الإبلاغ عن عدد أقل من أنواع النحل بنسبة 25 في المائة بين عامي 2006 و 2015 مقارنة بما قبل التسعينيات.

في حين أن هذا قد يشير إلى أن هذه الأنواع أصبحت نادرة جدًّا بحيث لا يمكن العثور عليها في موائلها الطبيعية، إلا أن العديد منها، إن لم يكن كلها، قد ينقرض.

ويتأثر النحل بتغير المناخ ومبيدات الآفات ومسببات الأمراض وانخفاض التنوع الوراثي وفقدان الموائل والتجزئة من الزراعة المكثفة.

ويعد تلقيح النحل البري أمرًا أساسيًّا لتكاثر الآلاف من أنواع النباتات البرية، وهو أمر أساسي لضمان غلات حوالي 85 في المائة من محاصيلنا الغذائية.

في حين أن هناك العديد من الدراسات حول تناقص أعداد النحل، إلا أنها عادة ما تكون على المستويات المحلية والإقليمية والقطرية في قارات مختلفة أو تركز على نوع معين من النحل.

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