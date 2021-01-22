قناة عين: 6 خطوات لمساعدة الأبناء على التعلم عن بعد

المواطن - الرياض

سلطت قناة عين الضوء على 6 خطوات لمساعدة الأبناء على التعلم عن بعد بسهولة.

إذا واجهت ابنك صعوبات في التعامل مع التقنية خلال #التعليم_عن_بعد.. طبّق معه هذه الخطوات لتساعده في الانجذاب والتعلّم بكل سهولة عبر #منصة_مدرستي و #قنوات_عين pic.twitter.com/6nHfAQMpwX — قناة عين (@iEN_tv) January 22, 2021

عوامل جذب:

وأوضحت قناة عين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، أنه يجب توفير عوامل جذب للأطفال تساعدهم على التعلم عن بعد، مثل توفير بيئة جاذبة مشابهة للفصل، بحيث تتوافر طاولة خاصة وشاشة مريحة للعين.

فترات راحة كافية ومكافآت:

وشددت على أهمية تحديد فترات راحة كافية يكون بها مكافآت تشجيعية، ومنحهم فرصة للتواصل المرئي مع زملائهم، على أن يوضح الوالدان للأطفال أن الإنترنت ليس للألعاب فقط، وكذلك المشاركة معهم أثناء حضور الدروس لتشجيعهم ودعمهم.

أما في وقت الفراغ فيجب إبعاد الأطفال عن الأجهزة الإلكترونية.

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