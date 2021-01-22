كاراجر: لاعبو ليفربول سيقاتلون بحياتهم للتأهل لـ دوري الأبطال بهذه الحالة

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإنجليزي جيمي كاراجر، مدافع ليفربول الإنجليزي السابق، حسرته على تراجع نتائج الفريق الكروي الأول بالريدز، وذلك بعد الخسارة من فريق بيرنلي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كاراجر لشبكة سكاي سبورتس البريطانية قائلًا: “لا يمكنني أن أتذكر الوقت الذي كان فيه جميع لاعبي الريدز في أسوأ حالاتهم.

وأضاف مدافع الريدز السابق: “إذا قدم الفريق أداء سلبيًّا بالمباريات المقبلة سيفقد الفرصة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بنهاية شهر فبراير، كذلك الفريق سيقاتل بحياته من أجل حجز مقعده للتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل”.

اعتقاد سائد وخاطئ لدى لاعبي الريدز:

وتابع كاراجر: “أصبح هناك اعتقاد سائد لدى لاعبي ليفربول أنهم قادرون على التسجيل في وقت متأخر من عمر المباراة، وهذا الأمر غير وارد حدوثه في كل المباريات”.

وكان اللاعب أشلي بارنس هو من أحرز هدف فوز بيرنلي على الريدز في الدوري الإنجليزي من ركلة جزاء.

مباراتان من العيار الثقيل أمام ليفربول:

يذكر أن المباراة المقبلة للريدز في الدوري الإنجليزي ستكون ضد فريق توتنهام هوتسبير، حيث تُقام يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق ست نقاط عن نادي مانشستر يونايتد المتصدر.

جدير بالذكر أن ليفربول سيواجه مانشستر يونايتد في ديربي إنجلترا الناري في الدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد غد الأحد، حيث تُقام المباراة ضمن منافسات الدور الرابع من البطولة.

شارك الخبر