كاريلو يطلب الرحيل عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن توابع خسارة الهلال للقب السوبر السعودي، ظهرت بعدما تحدثت أنباء عن طلب البيروفي أندري كاريلو الرحيل عن نادي الهلال خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال فضّل عدم الدفع باللاعب البيروفي في التشكيلة الأساسية التي واجهت النصر، ولكنه دفع به في الشوط الثاني.

وحول هذا الأمر، قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عبر حسابه في “تويتر” : “خاص جدًا، كاريلو طلب الرحيل عن الهلال”.

الهلاليون ينتقدون جوميز وفييتو

وكانت الجماهير الهلالية انتقدت رازفان لوشيسكو والفرنسي بافيتيمبي جوميز بالإضافة للأرجنتيني لوسيانو فييتو كونهما لم يقدما المأمول منهما في لقاء النصر، كما أن فئات عريضة من جماهير الهلال طالبت إدارة فهد بن نافل بسرعة إقالة لوشيسكو الذي لم يعد لديه ما يقدمه للفريق على حد قولهم.

ولن ينسى الجمهور الهلالي يوم 30 يناير، الذي يُمثل ذكرى حزينة لهم، حيث فقد الهلال الصدارة ظهر أمس السبت لمصلحة الشباب الفائز على أبها بثلاثية لهدفين بالجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كذلك قدم الهلال مساء أمس أداءً سلبيًا أدى إلى خسارته لقب السوبر وعجزه عن الفوز بالثلاثية المحلية بعد تحقيق لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي.

الأندية التي لعب لها كاريلو قبل الهلال

وسبق لـ كاريلو اللعب في صفوف سبورتينج لشبونة البرتغالي وبنفيكا البرتغالي ولعب مع الهلال على سبيل الإعارة بموسم 2018/2019 ثم انضم بعد نهاية الموسم بشكل نهائي لنادي الهلال لمدة 3 سنوات.

شارك الخبر