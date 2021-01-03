كاريلي: مازلنا في مرحلة تطور ونعرف الشباب جيدًا

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي جاهزية فريقه الاتحاد لمباراته المرتقبة ضد الشباب، مشيدًا في الوقت ذاته بأداء جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويلعب الاتحاد ضد الشباب، مساء يوم غد الاثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أُقيمت في الرياض انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

كاريلي يؤكد الاستعداد جيدًا لمواجهة الشباب

وقال كاريلي: “أركز على العمل اليومي المتواصل، وكل مباراة لدي مهمة، ولا أشعر بأي قلق أو ضغوط لتحقيق الألقاب، وسبق أن لعبنا مباراتين أمام الشباب، وكانتا مواجهتين قويتين وكلا الفريقين يعرفان بعضهما جيدًا”.

وتابع: “مازلنا في مرحلة نمو وتطور ويسعدني عدم الخسارة في 12 مباراة متتالية حتى الآن، وراض تمامًا عن جميع اللاعبين، ولا توجد لدي أولوية في بطولة معينة فأنا آخذ كل مباراة على حدة، وقرار إراحة أي لاعب يكون بعد التشاور مع الجهاز الطبي”.

تحديد الخماسي الأجنبي

وتحدث كاريلي عن لاعبه البرازيلي برونو هنريكي الذي غاب مؤخرًا بسبب تعذر قدومه إلى السعودية عقب إيقاف رحلات الطيران، علق قائلًا: “سيتم عمل برنامج إعدادي خاص لتجهيزه بعد وصوله”.

وأضاف: “سوف أحدد الخماسي المحترف غير السعودي الذي سوف يشارك في اللقاء بعد الحصة التدريبية اليوم.. حققنا في مباراة الذهاب نتيجة إيجابية، ولكن سندخل اللقاء غدًا وكأنها مباراة جديدة”.

واختتم كاريلي تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الشباب الذي أُقيم، مساء اليوم، قائلًا: “بريجوفيتش لاعب رائع وهداف ونتنظر منه الكثير مستقبلًا”.

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