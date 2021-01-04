كعكي مطمئنًا الجماهير: أحمد حجازي اتحاديًّا لعامين

المواطن - مروة نبيل

طمأن نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي، جماهير العميد بشأن مستقبل المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، مؤكدًا استمراره مع الفريق الأول لكرة القدم.

أحمد حجازي مستمر في الاتحاد:

وانضم أحمد حجازي إلى صفوف الاتحاد قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من وست بروميتش الإنجليزي، وبات من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لنائب رئيس الاتحاد، أحمد كعكي وهو يُطمئن الجماهير على مستقبل أحمد حجازي، مؤكدًا الاتفاق معه على الاستمرار في صفوف العميد لمدة عامين.

الاتحاد إلى نهائي البطولة العربية:

وانتهت، قبل قليل، مباراة الاتحاد والشباب التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع، في إياب نصف نهائي البطولة العربية، بتحقيق النمور لفوز قاتل بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الاتحاد، الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاته في نهائي البطولة العربية للأندية، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

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