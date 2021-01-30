كلوب يُفكر في الاستغناء عن محمد صلاح ويحدد بديله

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن المدرب الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، قد لا يمانع الاستغناء عن محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان المصري صلاح أكد في أكثر من حوار إعلامي أنه منفتح على اللعب في الدوري الإسباني إما مع برشلونة أو ريال مدريد.

3 خيارات أمام كيليان مبابي:

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أمس الجمعة أن ليفربول لن يمانع في رحيل صلاح مقابل ضم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والمُراقب من نادي ريال مدريد الإسباني.

وسيكون أمام مبابي 3 خيارات إما بالبقاء مع باريس سان جيرمان أو الانضمام للريال أو الالتحاق بصفوف ليفربول.

بطولات محمد صلاح مع ليفربول:

يذكر أن صلاح كان فاز مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020 ولقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في عام 2019.

وكان محمد صلاح انضم لصفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي.

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