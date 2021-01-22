كورونا المتحور يصل ألمانيا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، عن تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة جديدة لفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19” تم اكتشافها مؤخرًا في البرازيل.

كورونا البرازيلي:

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية في أرض هيسن وسط ألمانيا، كاي كلوزي، أن شخصًا وصل الخميس إلى مدينة فرانكفورت أم ماين قادمًا من البرازيل وخضع لفحص كشف إصابته بسلالة فيروس كورونا البرازيلية.

لا أعراض:

وقال كلوزي وعالمة الفيروسات، ساندرا تسيزيك: إنه لم يتم رصد أي أعراض على المصاب، فيما اعتبرت الباحثة أنه لا مؤشرات حاليًّا على أن السلالة الجديدة قد تؤدي إلى حالات أصعب من المرض.

وأعلنت السلطات البرازيلية عن رصدها سلالة جديدة للفيروس أواخر العام 2020 في ولاية ريو دي جانيرو، حيث يتم التأكد حاليًّا من مدى تأثير التحورات المكتشفة على سير المرض.

إغلاقات في ألمانيا:

ومنذ 16 ديسمبر الماضي، جرى تشديد الإجراءات في ألمانيا، فقد تم إغلاق جميع المؤسسات باستثناء محلات البقالة ومحلات الأجهزة الصغيرة ومحلات بيع الأدوية والصيدليات وأخصائيي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد ومتاجر الحيوانات الأليفة والمؤسسات الطبية، وطُلب من السكان عدم مغادرة المنزل دون سبب وجيه، كما طلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من وجهة نظر انتشار وباء كورونا، اجتياز اختبار مزدوج لـ COVID-19 عند وصولهم إلى ألمانيا.

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