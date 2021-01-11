كورونا يتسبب في تأجيل مباراة توتنهام وأستون فيلا

المواطن - محمد سمعه

قررت رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين اليوم الاثنين، تأجيل موعد مباراة توتنهام وأستون فيلا الذي كان مقررًا إقامتها بالجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي بعد غد الأربعاء، بسبب تفشي كورونا في صفوف أستون فيلا.

زيادة في عدد الإصابات في أستون فيلا

وأكد موقع الدوري الإنجليزي في بيان رسمي اليوم أن تأجيل مباراة السبيرز ضد أستون فيلا جاء بسبب تفشي كورونا وإصابة أفراد جدد في نادي أستون فيلا خلال الفترة الحالية.

وكان أستون فيلا اضطر إلى إغلاق مقر التدريبات وإلغاء المران الجماعي بسبب فيروس كورونا، مما تسبب في إجبارهم على خوض مباراة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي بفريق تحت 23 سنة مساء يوم الجمعة الماضية.

توتنهام يواجه فولهام بدلًا من أستون فيلا

وستقام مباراة توتنهام وفولهام بالجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي وهي مؤجلة بين الفريقين منذ يوم 30 ديسمبر لتقام بعد غد الأربعاء بدلًا من لقاء السبيرز وأستون فيلا.

كما أشار البيان إلى أن مباراة تشيلسي وفولهام تم تأجيلها لتُقام يوم السبت المقبل بدلًا من الجمعة.

جدير بالذكر أن السبيرز يحتل المركز الرابع حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

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